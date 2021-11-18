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НОВОСТИ

Великобритания способна «дать России отпор» в случае военного конфликта - Al Jazeera

11:32 18.11.2021 Источник: Газета.Ru

Журналист издания Al Jazeera Айюба ар-Райми заявил о том, что возможность войны между РФ и Британией вполне реальна, на фоне обострения политической обстановки в мире.

Автор публикации отметил, что Франция и Германия в настоящее время заняты сменой политического руководства, а президент США Джо Байден вместе со своей администрацией «пытается противостоять китайской угрозе». Именно из-за этого только Великобритания способна «дать России отпор» в случае военного конфликта, утверждает ар-Райми.

«Соединенное Королевство возглавляет борьбу против российской угрозы и пытается расширить свое влияние, опираясь на соглашение с Вашингтоном, согласно которому США занимаются Китаем, а Великобритания противостоит влиянию России», — говорится в публикации.  Газета.Ru

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