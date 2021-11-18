0
0
146
НОВОСТИ

ЕГЭ лишает возможности педагогов по математике учить детей мыслить - Садовничий

12:05 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) приучает детей к готовым ответам и лишает педагогов по математике возможности учить школьников мыслить и рассуждать. Такое мнение в четверг высказал ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики и информатики.

"Привыкнув получать ответ готовым, пользуясь интернетом - это путь отвыкнуть самостоятельно мыслить. Готовым ответам, а не поиску приучает и ЕГЭ, о чем уже столько сказано, но положение дел по-прежнему меня не радует. Качество работы учителя сегодня оценивается во многом по результатам ЕГЭ его учеников, поэтому он вынужден все силы направлять на подготовку к ЕГЭ, а надо ведь учить детей математике в широком смысле, умению не только вычислять, но и мыслить, рассуждать, развивать интуицию, творческие начала, но на это просто не остается времени", - сказал Садовничий.

По его мнению, сегодня огромная масса школьников нацелена на сдачу ЕГЭ, чтобы поступить в вуз, поэтому на все остальное не остается времени и сил.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 18.11.2021
Песков заявил о технологической готовности к запуску "Северного потока - 2"
0
29
13:20 18.11.2021
Рада разрешила украинской погранслужбе применять оружие
0
58
13:05 18.11.2021
Эвакуация россиян из Афганистана связана с крайне беспокойной обстановкой там - Песков
0
83
13:00 18.11.2021
Продовольственная инфляция в РФ достигла двузначных значений - Набиуллина
0
104
12:47 18.11.2021
Cбер третий год подряд признан лучшим на рынке Cash Management
0
102
12:32 18.11.2021
Суд в Дании оставил в силе приговор российскому ученому, обвиненному в шпионаже
0
126
12:30 18.11.2021
Сбер первым в России запускает уникальные решения для предпринимателей
0
141
12:20 18.11.2021
В Москве выявили 4 062 случая заражения коронавирусом за сутки
0
166
12:00 18.11.2021
В России зафиксировали 1 251 смерть из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
161
11:32 18.11.2021
Великобритания способна «дать России отпор» в случае военного конфликта - Al Jazeera
0
241

Возврат к списку