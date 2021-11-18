ЕГЭ лишает возможности педагогов по математике учить детей мыслить - Садовничий
12:05 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) приучает детей к готовым ответам и лишает педагогов по математике возможности учить школьников мыслить и рассуждать. Такое мнение в четверг высказал ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики и информатики.
"Привыкнув получать ответ готовым, пользуясь интернетом - это путь отвыкнуть самостоятельно мыслить. Готовым ответам, а не поиску приучает и ЕГЭ, о чем уже столько сказано, но положение дел по-прежнему меня не радует. Качество работы учителя сегодня оценивается во многом по результатам ЕГЭ его учеников, поэтому он вынужден все силы направлять на подготовку к ЕГЭ, а надо ведь учить детей математике в широком смысле, умению не только вычислять, но и мыслить, рассуждать, развивать интуицию, творческие начала, но на это просто не остается времени", - сказал Садовничий.
По его мнению, сегодня огромная масса школьников нацелена на сдачу ЕГЭ, чтобы поступить в вуз, поэтому на все остальное не остается времени и сил.
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