В Москве выявили 4 062 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 062 против 2 966 днем ранее, до 1 908 585. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,21%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 94 против 96 днем ранее. Всего в городе умерли 33 067 человек (1,73% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.