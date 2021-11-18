Суд в Дании оставил в силе приговор российскому ученому, обвиненному в шпионаже

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный суд западной Дании оставил в силе приговор российскому ученому Алексею Никифорову, обвиненному в шпионаже. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе судебной инстанции.

"Апелляционный суд единогласно оставил в силе решение окружного суда по вопросу о виновности и трехлетнему тюремному заключению", - говорится в пресс-релизе.