Суд в Дании оставил в силе приговор российскому ученому, обвиненному в шпионаже
12:32 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Апелляционный суд западной Дании оставил в силе приговор российскому ученому Алексею Никифорову, обвиненному в шпионаже. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе судебной инстанции.
"Апелляционный суд единогласно оставил в силе решение окружного суда по вопросу о виновности и трехлетнему тюремному заключению", - говорится в пресс-релизе.
НОВОСТИ
- 13:32 18.11.2021
- Песков заявил о технологической готовности к запуску "Северного потока - 2"
- 13:20 18.11.2021
- Рада разрешила украинской погранслужбе применять оружие
- 13:05 18.11.2021
- Эвакуация россиян из Афганистана связана с крайне беспокойной обстановкой там - Песков
- 13:00 18.11.2021
- Продовольственная инфляция в РФ достигла двузначных значений - Набиуллина
- 12:47 18.11.2021
- Cбер третий год подряд признан лучшим на рынке Cash Management
- 12:30 18.11.2021
- Сбер первым в России запускает уникальные решения для предпринимателей
- 12:20 18.11.2021
- В Москве выявили 4 062 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 18.11.2021
- ЕГЭ лишает возможности педагогов по математике учить детей мыслить - Садовничий
- 12:00 18.11.2021
- В России зафиксировали 1 251 смерть из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
- 11:32 18.11.2021
- Великобритания способна «дать России отпор» в случае военного конфликта - Al Jazeera
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать