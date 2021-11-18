Сбер первым в России запускает уникальные решения для предпринимателей

12:30

Сбер запускает цифровые спецприложения, встроенные в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес. Предлагаемые сервисы подобраны с учетом специфики ведения бизнеса в разных отраслях, имеют более эргономичный интерфейс с линейкой специализированных инструментов, позволяющих эффективнее и проще вести бизнес и управлять им на ежедневной основе.

Для московских клиентов запущено первое отраслевое решение «Недвижимость». Им могут воспользоваться представители бизнеса, занимающиеся сдачей в аренду одного или нескольких объектов коммерческой недвижимости.

В отраслевом решении «Недвижимость» кроме стандартного набора функций имеются специальные возможности, такие как управление объектами недвижимости и договорами аренды, поиск арендаторов и размещение объявлений через сервис «ДомКлик» и прочие актуальные услуги. Сервис позволяет управлять бизнесом в формате «одного окна».

«Отраслевые решения — специализированный инструмент, точечно учитывающий нюансы отраслей и предназначенный для упрощения рутинных задач в бизнес-процессах предпринимателей. Наш продукт позволяет полноценно управлять бизнесом и вести деятельность компании. Накопленные банком данные, его экспертиза и многолетний опыт в обслуживании предпринимателей позволяют точно определить, что нужно самым популярным отраслям бизнеса в ежедневной работе. Сбер первым на рынке предлагает бизнесу подобные отраслевые решения, в скором времени мы планируем запустить специализированные наборы сервисов для самых популярных отраслей предпринимательской деятельности, например, сферы услуг, транспорта, розничной торговли и других», — подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Подключить отраслевое решение «Недвижимость» можно бесплатно в интернет-банке СберБизнес. Базовые возможности сервиса также предоставляются бесплатно.