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НОВОСТИ

Cбер третий год подряд признан лучшим на рынке Cash Management

12:47 18.11.2021

Британским журналом Euromoney по результатам опроса Сбер снова признан лучшим на рынке Cash Management в России, статус лидера российского рынка Cash Managementв банк получает третий год подряд.

«Тот факт, что банк сохраняет положение лидера в рейтинге Euromoney, особенно приятен, поскольку свидетельствует о лояльности наших клиентов. Мы будем и дальше радовать их стабильно высоким уровнем сервиса, предвосхищать потребности, предлагать действительно инновационные решения для бизнеса», — рассказал директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.

Cash Management Survey — ежегодный опрос от авторитетного финансового издания, проводится в 20-й раз, направлен на поиск лучших поставщиков услуг по управлению денежными средствами. Журнал учёл мнение 27 173 респондентов: казначеев, кассовых менеджеров и других сотрудников корпораций со всего мира.

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