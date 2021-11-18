Продовольственная инфляция в РФ достигла двузначных значений - Набиуллина

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная - уже к сожалению двузначная", - сказала она.