Эвакуация россиян из Афганистана связана с крайне беспокойной обстановкой там - Песков
13:05 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне и граждане ряда других стран эвакуированы из Афганистана по поручению президента РФ Владимира Путина в связи со сложившейся в стране обстановкой. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Там не только граждане России, но и граждане некоторых стран ОДКБ и из других стран. Это эвакуация тех граждан, которые [там] проживали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне и крайне беспокойно", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
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