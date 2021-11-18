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Песков заявил о технологической готовности к запуску "Северного потока - 2"

13:32 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что технологически к запуску "Северного потока - 2" все готово, а дальнейшее зависит от выполнения формальностей.

"Технологически все готово. Дальше все зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией", - указал он, комментируя ситуацию вокруг газопровода.

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