Песков заявил о технологической готовности к запуску "Северного потока - 2"

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что технологически к запуску "Северного потока - 2" все готово, а дальнейшее зависит от выполнения формальностей.

"Технологически все готово. Дальше все зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией", - указал он, комментируя ситуацию вокруг газопровода.