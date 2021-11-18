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НОВОСТИ

Границу с Польшей покинули 500 мигрантов, их разместят в логистическом центре "Брузги"

14:00 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 500 мигрантов покинули в четверг стихийный лагерь, расположенный на линии белорусско-польской границы рядом с пунктом пропуска "Брузги", передает корр. ТАСС с места событий.

Группами по 70-100 человек белорусские пограничники сопроводили мигрантов в помещение транспортно- логистического центра (ТЛЦ) "Брузги", расположенного примерно в полутора километрах от линии границы.

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