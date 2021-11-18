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Гиперзвуковая ракета "Циркон" поразила морскую мишень в Белом море прямым попаданием

14:12 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гиперзвуковая ракета "Циркон", пуск которой выполнен с фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", поразила морскую цель в Белом море прямым попаданием. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны России.

"По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Цель поражена прямым попаданием", - отметили в военном ведомстве.

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