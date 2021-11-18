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Около половины россиян хотят запретить работодателям беспокоить сотрудников в нерабочее время - опрос

14:32 18.11.2021 Источник: Газета.Ru

Большинство россиян (58%), имеющих опыт удаленной работы во время пандемии, считают, что работодателям в России надо запретить беспокоить сотрудников в нерабочее время — по аналогии с Португалией. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе SuperJob по итогам тематического опроса.

По мнению респондентов, работодатели должны уважать личное время специалиста независимо от того, работает он в офисе или дома. Каждый пятый удаленный сотрудник (19%), напротив, не считает необходимым введение подобного закона. «Вопрос зарплаты. За определенную сумму готов быть на связи круглосуточно», — сказал один из опрошенных.

Те, кому пока не довелось испытать на себе все прелести удаленки, заметно реже выражают готовность следовать португальскому опыту. Одобрить закон, который бы запретил работодателям звонить или писать сообщения сотрудникам в нерабочее время, готовы только 43% из них. По мнению 36%, подобные меры в России вводить нет смысла: «Запрет бесполезен, так как его все равно не будут соблюдать».

Опрос проводился с 10 по 15 ноября 2021 года среди 1 тыс. респондентов со всей страны.

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