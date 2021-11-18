Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России
15:00 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте офиса президента.
"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.
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