Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте офиса президента.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.