Самолеты ВВС стран НАТО стали вдвое чаще летать у границ Белоруссии - Минобороны страны
15:12 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Белоруссии сообщило в четверг, что количество полетов разведывательной и боевой авиации НАТО вдоль границы, в том числе и в воздушном пространстве Украины, увеличилось практически в два раза, что свидетельствуют о дальнейшей эскалации обстановки вокруг республики.
"В настоящее время нашими средствами радиотехнической и радиолокационной разведки фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран - членов НАТО вдоль государственной границы Республики Беларусь, в том числе и в воздушном пространстве Украины", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что факты "подтверждают наращивание военной деятельности у наших границ и свидетельствуют о дальнейшей эскалации обстановки вокруг Республики Беларусь".
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