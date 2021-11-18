Самолеты ВВС стран НАТО стали вдвое чаще летать у границ Белоруссии - Минобороны страны

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Белоруссии сообщило в четверг, что количество полетов разведывательной и боевой авиации НАТО вдоль границы, в том числе и в воздушном пространстве Украины, увеличилось практически в два раза, что свидетельствуют о дальнейшей эскалации обстановки вокруг республики.

"В настоящее время нашими средствами радиотехнической и радиолокационной разведки фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран - членов НАТО вдоль государственной границы Республики Беларусь, в том числе и в воздушном пространстве Украины", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что факты "подтверждают наращивание военной деятельности у наших границ и свидетельствуют о дальнейшей эскалации обстановки вокруг Республики Беларусь".