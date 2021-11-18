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Индии надо $10 трлн для достижения нулевого уровня выбросов углерода к 2070 году - СМИ

15:32 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индии потребуются инвестиции в размере 10,1 трлн долларов для достижения нулевого уровня выбросов углерода к 2070 году. Об этом в четверг сообщила газета "Таймс оф Индиа".

"Инвестиции в 10,1 трлн долларов могут существенно помочь Индии в декарбонизации ее энергетики, промышленности и транспорта, однако страна может столкнуться с дефицитом инвестиций в размере 3,5 трлн долларов при достижении нулевого уровня выбросов углерода к 2070 году", - приводит издание выдержку из исследования южноазиатского аналитического Центра финансирования энергетики.

По его оценке, Индии потребуется 8,4 трлн долларов для значительного наращивания производства за счет возобновляемых источников энергии. Еще 1,5 трлн долларов будет необходимо инвестировать в промышленный сектор для создания мощностей по производству экологически чистого водорода. Аналитический центр считает, что развитые страны должны будут возместить Индии недостаток капиталовложений и оказать ей поддержку в 1,4 трлн долларов в форме льготного финансирования.

"На 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго Индия объявила смелые краткосрочные и долгосрочные климатические цели, для достижения которых потребуется гигантская инвестиционная поддержка со стороны развитых стран", - резюмировали авторы исследования.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на СОР26 в Глазго о планах обеспечивать 50% энергетических потребностей страны за счет возобновляемых источников энергии к 2030 году, а также выйти на нулевой уровень выбросов углерода в атмосферу к 2070 году.

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