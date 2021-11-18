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НОВОСТИ

Реструктуризация кредитов в Сбере стала полностью онлайн

15:52 18.11.2021

Web-версия Сбербанк Онлайн теперь может предложить клиентам новую услугу: полную реструктуризацию кредитов, включающую в себя подачу заявки, передачу документов и подписание изменений к кредитному договору. Заявка будет рассмотрена в течение двух часов, визит в банк не требуется. На данный момент для реструктуризации доступны не более трех ипотечных и потребительских кредитов у заемщика, в рамках развития сервиса планируется расширить список доступных к реструктуризации обязательств кредитора, в том числе, кредитные карты.

Также будет внедрена возможность подачи заявок в мобильных версиях Сбербанк Онлайн.

Как пояснил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов: «До сих пор дистанционная реструктуризация в Сбербанк Онлайн существовала в форме подачи заявки, при этом пользовалась высокой популярностью у клиентов: на текущий момент более половины заявок в Сбер поступает онлайн. Развитие цифровых сервисов урегулирования задолженности – приоритет для нас, ведь самое ценное в жизни людей – это время и здоровье. Теперь при возникновении сложной финансовой ситуации клиенты банка смогут не тратить время на посещение банка и оформить реструктуризацию в Сбербанк Онлайн. С учетом продолжающейся пандемии коронавируса, дистанционная услуга позволит клиентам минимизировать число контактов и обезопасить свое здоровье».

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