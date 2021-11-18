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Двух граждан Италии задержали за пикет около Красной площади - источник

16:00 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали двух итальянцев, вставших в одиночные пикеты около Красной площади в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На Никольской улице около Воскресенских ворот за проведение одиночных пикетов задержаны двое граждан Италии. Они утверждают, что являются режиссерами", - рассказал собеседник агентства.

Официальным комментарием ГУ МВД по Москве ТАСС пока не располагает.

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