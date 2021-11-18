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МВД Британии согласилось на публичное расследование дела о смерти Дон Стерджес в Эймсбери

16:12 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила проведение публичного расследования по делу о смерти британки Дон Стерджес, которая умерла в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года. Об этом говорится в заявлении, распространенном ведомством в четверг.

"Мы проведем расследование, чтобы обеспечить возможность для изучения всех касающихся дела улик, надеясь на то, что семья Дон Стерджес получит ответы на свои вопросы, как она того заслуживает", - сказала Пател, слова которой приводятся в документе.

Расследованием будет руководить баронесса Хезер Хеллетт, которая отвечала за ход коронерского расследования обстоятельств гибели людей в ходе терактов, осуществленных в Лондоне в июле 2005 года. Формат публичного, а не коронерского расследования позволит Хеллетт и ее коллегам ознакомиться с целым рядом секретных документов, чтобы ответить на дополнительные вопросы об обстоятельствах смерти Стерджес, в частности о приписываемой России причастности к происшествию. В МВД указывают, что формат публичного расследования оставляет возможность для проведения закрытых слушаний и привлечения секретных свидетелей. В 2015 году именно в формате публичного расследования в Лондоне проходили слушания по делу о смерти Александра Литвиненко.

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