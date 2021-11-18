Киев не видит "ничего хорошего" в публикации РФ переписки по нормандскому саммиту

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что "нет ничего хорошего" в публикации Россией дипломатической переписки по поводу организации саммита в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция).

"Ничего хорошего в этом нет", - сказал он в четверг на брифинге. "Россия своими действиями добивает нормандский формат, демонстрирует, что не заинтересована в его развитии и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе", - утверждал министр.

Он добавил, что работа "над привлечением России к переговорному процессу" будет продолжаться дипломатическими усилиями. При этом он высказал мнение, что факт публикации переписки "дополнительно осложнит эту работу", поскольку, по его словам, "России после такой публикации не могут доверять даже дипломаты".

Кулеба вновь назвал выполнение Минских соглашений единственным путем урегулирования конфликта в Донбассе. "Единственной альтернативой дипломатическому процессу урегулирования является военный. Мы настаиваем, что нам надо двигаться путем Минских соглашений", - заявил он.

В среду МИД РФ решил опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи министров в нормандском формате. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что опубликованная переписка дает возможность увидеть предложения России относительно нормандского формата с тем, чтобы наполнить встречу "конкретным смыслом", а также демонстрирует несостоятельность утверждений западных партнеров о неконструктивной позиции РФ в этом вопросе.

В июле 2019 года предшественник Кулебы на посту главы МИД Украины Павел Климкин опубликовал в "Фейсбуке" без согласования с российской стороной снимки дипломатической переписки, которая велась между Москвой и Киевом по вопросу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе.