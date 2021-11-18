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Рок-группа «Земляне» покорила сцену Кремлевского Дворца

22:15 18.11.2021

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Фото пресс-службы группы «Земляне»
18 ноября в Кремлевском Дворце состоялось шоу «Между прошлым и будущим». В концерте, посвященном творчеству поэта-песенника СССР Леонида Дербенева, приняла участие легендарная группа «Земляне».

Фанаты знают, что творческий союз «Землян» и Дербенева был особенно ценен для советской публики. Ведь сочетание глубоких поэтических текстов и молодежных рок-аранжировок не имело равных на музыкальной арене.

Поэтому на сцене Кремлевского Дворца прозвучали композиции «А жизнь идет» и «Прости, Земля», стихи для которых написал Леонид Дербенев.

Гитарист золотого состава «Землян» Игорь Романов с особой теплотой вспоминает годы работы с Дербеневым: «Нам посчастливилось сотрудничать с этим великим песенником, и мне особенно приятно, что наше совместное творчество востребовано и сегодня».

По мнению гитариста, стихи поэта-песенника никогда не устареют: «Он писал на важные для каждого человека темы: о смысле жизни, о судьбе нашей планеты. «Землян» до сих пор просят исполнить эти старые хиты». «Люди тянутся к искреннему, к настоящему», – заключил рок-музыкант.

Леонид Дербенев действительно велик: им написано более 2500 песен, многие из которых стали хитами: «Есть только миг», «Все могут короли», «Остров Невезения», «Куда уходит детство», «Этот мир придуман не нами», «Три белых коня». Они звучали в фильмах «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Земля Санникова», «12 стульев».

Также в шоу «Между прошлым и будущим» приняли участие Филипп Киркоров, Вячеслав Добрынин, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, группа «Самоцветы», Александр Зацепин, Максим Дунаевский и другие.

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