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Ситуация в Афганистане требует дополнительных мер безопасности на южных рубежах РФ - Путин

17:00 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Положение дел в Афганистане диктует необходимость дополнительных мер обеспечения безопасности России на южных рубежах. Об этом заявил в четверг глава российского государства Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

"Происходящее в Афганистане диктует необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности России на южных рубежах, оказания содействия нашим союзникам - государствам Центральной Азии, которые видят в России гаранта стабильности в регионе. В таком ключе надо действовать и дальше, предпринимая меры для того, чтобы предотвратить неконтролируемые потоки беженцев, не допустить проникновения через нашу границу террористов и других преступных элементов", - сказал Путин.

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