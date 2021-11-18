В РФ увеличилось число неплательщиков за коммунальные услуги
17:12 18.11.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России выросло число неплательщиков за коммунальные услуги. В Национальном бюро кредитных историй сообщили, что с начала года их стало больше на 9%.
По состоянию на 1 января текущего года в России насчитывалось чуть более 35 тысяч таких неплательщиков, к 1 ноября их стало около 38 тысяч. При этом в статистику входят те, кто не погасил свою задолженность даже после решения суда.
В НБКИ также отметили, что растёт число юридических лиц, которые не платят за услуги ЖКХ. На начало ноября их насчитывалось около 3,5 тысячи. С начала 2021 года их стало больше почти на 3%. В бюро добавили, что почти половина всех неплательщиков полностью или частично оплачивают задолженности, когда узнают о том, что информация о долгах попадёт в кредитные истории. Говорит Москва
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