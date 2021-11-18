В Белоруссии заявили о применении Польшей пестицидов против беженцев
17:40 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предварительная судмедэкспертиза позволила установить факт применения польскими силовиками против беженцев пестицидов. Об этом в четверг заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.
"Полученные накануне предварительные результаты судебномедицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих, ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия в том числе <...> дельтаметрина - он же пестицид - и иных", - цитирует его пресс-служба ведомства.
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