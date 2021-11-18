В Петербурге около 20% пациентов не завершили или просрочили вакцинацию

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество привитых пациентов, находящихся в стационарах Петербурга с COVID-19, составляет около 20% от их общего числа, но они не завершили вакцинацию или вакцинировались более шести месяцев назад. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.



"С 1 по 15 ноября в Госпиталь для ветеранов войн поступили 1 404 пациента с новой коронавирусной инфекцией, из них с прививками 289 пациентов. Это 20,5% от всех поступивших. Половина из них привита только первым компонентом. В Покровскую больницу поступили 700 человек, из них данные о вакцинации есть у 137 человек. Это 19% от общего числа. 50% из числа привитых прошли вакцинацию одним компонентом, не закончили вакцинацию и заразились в период между прививками. У многих пациентов прошло больше шести месяцев после вакцинации. В больницу святого Георгия поступили 663 пациента. Из них, согласно анамнезу, 156 вакцинированных, из которых 130 с завершенным циклом вакцинации, однако у половины из них прошло более 6 месяцев с момента прививки", - говорится в сообщении.



Как отметили в пресс-службе, за ноябрь в реанимациях оказались трое пациентов с прививками в Госпитале для ветеранов войн, четверо - в больнице святого Георгия. Также в больнице святого Георгия зафиксирован один летальный исход, пациент был вакцинирован в феврале 2021 года, причиной смерти стала тяжелая соматическая патология.



