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В Донецке считают, что указ Путина по Донбассу открыл новые перспективы для промышленности ДНР

20:20 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Указ президента России Владимира Путина о поддержке населения неподконтрольной Киеву части Донбасса открывает новые возможности для металлургии, машиностроения, легкой и химической промышленности Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг заявил директор департамента промышленности Минпромторга ДНР Сергей Власов.

"Указ президента РФ поставил некую точку в наших предыдущих взаимоотношениях и открыл совершенно новые перспективы, совершенно новые возможности, - цитирует Власова Донецкое агентство новостей. - Машиностроительная, металлургическая, химическая, легкая, фармацевтическая промышленности - все это мы теперь можем свободно направлять на рынок Российской Федерации ".

По его словам, новые возможности экспорта "сильно помогут экономике республики". Власов также отметил, что, несмотря на значительную конкуренцию на российском рынке, предприятия ДНР готовы бороться за покупателя.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, который предусматривает оказание гуманитарной поддержки населению неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Глава государства поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет и об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

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