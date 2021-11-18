Сбер прогнозирует коррекцию на рынке золота

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Сбер выступил платиновым спонсором XIV Международного форума «Российский рынок драгоценных металлов» (Russian Bullion Forum). В число спикеров форума вошли эксперты из Государственной думы и Минфина России, транснациональных и российских банков, международных организаций и ассоциаций, золотодобывающих компаний и аффинажных заводов.

В рамках мероприятия специалист Антон Чернышев, младший аналитик по сырьевым рынкам SberCIB Investment Research, представил прогноз динамики рынка золота Аналитического управления SberCIB Investment Research. Как отметил аналитик Сбера, на глобальных рынках золото ведет себя как типичный защитный актив: дорожает в кризис и дешевеет в период восстановления экономики. Соответственно, его основными конкурентами выступают другие защитные активы – депозиты в банках и казначейские облигации США.

В последнее время американская экономика динамично растет, одновременно ускоряется и мировая инфляция, опережая прогнозы аналитиков. Это вынудит ФРС ужесточать свою политику, что ведет к росту доходностей конкурирующих с золотом защитных инструментов и укреплению доллара.

«В связи с вышеуказанными тенденциями вероятно возобновление начавшейся в третьем квартале 2021 года коррекции долларовой и рублевой цены золота при глобальном экономическом росте после коронакризиса, – отмечает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе. – Вместе с тем цены на золото могут вырасти под влиянием новых волн коронавируса и ограничительных мер в крупнейших экономиках, слабых темпов восстановления рынка труда в США и гиперинфляции (впрочем, маловероятной) при бездействии ФРС США».

SberCIB – выделенный бизнес-сегмент в составе корпоративно-инвестиционного блока банка, который работает с крупнейшими клиентами. Данное направление бизнеса предоставляет широкий спектр финансовых решений: от традиционного кредитования до мезонинного и акционерного финансирования, а также хеджирование валютных, процентных и товарных рисков, операции на финансовых рынках с выходом на международные площадки, инвестиционную аналитику и сопровождение сделок.

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