На протестах в Судане число погибших достигло 37 человек - ООН

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общее количество погибших среди участников протестных акций в Судане после прихода к власти военных 25 октября составило не менее 37 человек. Об этом заявил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.



"Вчера мы стали свидетелями того, как фактические власти использовали в отношении протестующих чрезмерную силу, что привело, по поступающей информации, к гибели 15 человек и ранению неустановленного количества других участников протестов. В результате количество смертельных случаев среди мирных протестующих увеличилось до 37 человек с начала выступлений против переворота 25 октября. Мы осуждаем использование силы против митингуюших и вновь призываем фактические власти и силы безопасности проявлять сдержанность и воздерживаться от дальнейших нарушений прав человека", - сказал он.



В среду в столице Судана Хартуме прошли акции протеста, в результате которых, по информации Центрального комитета врачей Судана, были погибшие среди демонстрантов.



