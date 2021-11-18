0
0
54
НОВОСТИ

На протестах в Судане число погибших достигло 37 человек - ООН

21:50 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общее количество погибших среди участников протестных акций в Судане после прихода к власти военных 25 октября составило не менее 37 человек. Об этом заявил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Вчера мы стали свидетелями того, как фактические власти использовали в отношении протестующих чрезмерную силу, что привело, по поступающей информации, к гибели 15 человек и ранению неустановленного количества других участников протестов. В результате количество смертельных случаев среди мирных протестующих увеличилось до 37 человек с начала выступлений против переворота 25 октября. Мы осуждаем использование силы против митингуюших и вновь призываем фактические власти и силы безопасности проявлять сдержанность и воздерживаться от дальнейших нарушений прав человека", - сказал он.

В среду в столице Судана Хартуме прошли акции протеста, в результате которых, по информации Центрального комитета врачей Судана, были погибшие среди демонстрантов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:15 18.11.2021
Рок-группа «Земляне» покорила сцену Кремлевского Дворца
0
72
22:10 18.11.2021
В Астраханской области возбуждено дело о гибели двух детей на пожаре
0
73
22:00 18.11.2021
Отношение США к роли ядерного оружия беспокоит Москву - Рябков
0
93
20:35 18.11.2021
Сбер прогнозирует коррекцию на рынке золота
0
186
20:20 18.11.2021
В Донецке считают, что указ Путина по Донбассу открыл новые перспективы для промышленности ДНР
0
208
20:10 18.11.2021
Женщину, сбившую насмерть 4 человек, арестовали по решению суда в Ставрополе
0
221
18:40 18.11.2021
В Петербурге около 20% пациентов не завершили или просрочили вакцинацию
0
293
17:40 18.11.2021
В Белоруссии заявили о применении Польшей пестицидов против беженцев
0
325
17:12 18.11.2021
В РФ увеличилось число неплательщиков за коммунальные услуги
0
368
17:00 18.11.2021
Ситуация в Афганистане требует дополнительных мер безопасности на южных рубежах РФ - Путин
0
362

Возврат к списку