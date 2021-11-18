Отношение США к роли ядерного оружия беспокоит Москву - Рябков
22:00 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Нас беспокоит многое в том, что происходит у американцев с точки зрения их отношения к роли ядерного оружия. Они понижают порог применения ядерного оружия, доктринально и материально к этому готовятся", - заявил дипломат.
2 ноября Стратегическое командование (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США объявило о начале ежегодных учений Global Thunder 22 на территории США. Целью учений является оценка возможностей дальнейшего повышения готовности ядерных сил и возможностей стратегического сдерживания.
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