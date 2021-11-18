В Астраханской области возбуждено дело о гибели двух детей на пожаре
22:10 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
17 ноября произошло загорание кровли и внутренней отделки на площади 150 кв. м в одноэтажном многоквартирном жилом доме в селе Черный Яр Черноярского района Астраханской области. В результате пожара двое детей погибли, еще четыре ребенка и женщина были госпитализированы.
"В настоящее время следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ход расследования которого находится на контроле прокуратуры района", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура проводит проверку по факту гибели двух детей и причинения вреда здоровью малолетних. "Прокуратурой Черноярского района проводится проверка по факту гибели двух детей 2019 и 2020 г. р. в результате пожара, произошедшего 17 ноября 2021 в домовладении по ул. Комиссара Савельева с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области, а также получении телесных повреждений малолетними детьми. В ходе надзорных мероприятий будет проверена деятельность органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщается на сайте.
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