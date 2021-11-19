Во Франции и Германии сочли нарушением дипломатической практики публикацию переписки с Лавровым

09:00 Источник: Известия

МИД Франции назвал противоречащим дипломатическим правилам обнародование МИД РФ переписки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами.

«Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел России Лаврова обнародовать нашу переписку. Мы считаем такой подход противоречащим дипломатическим правилам и практике», — заявил представитель МИД Франции на брифинге 18 ноября.

В МИД Германии, в свою очередь, публикацию переписки тоже назвали нарушением дипломатической практики.

Лавров объяснил публикацию своей переписки с коллегами из Германии и Франции в том числе словом «достали». По словам главы МИД РФ, его коллеги «делали аррогантные, не очень корректные, не очень этичные заявления». Известия