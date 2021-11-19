Координационный совет организаций российских соотечественников в США приостановил работу

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб. Об этом говорится в заявлении КСОРС, опубликованном в четверг на его сайте.

"Координационный совет организаций российских соотечественников в США объявляет о приостановлении своей деятельности, - указывается в тексте. - Данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР".

По данным КСОРС, некоторые его члены и представители русской общины стали фигурантами расследования "о нарушениях законов об иностранных агентах". "Отдельного внимания удостоились контакты соотечественников с представителями российской дипмиссии в США, МИД РФ, Россотрудничества, Федерального агентства по делам молодежи, правительства Москвы, Фонда Росконгресс, Русского географического общества и координаторами движения "Бессмертный полк", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что КСОРС "никогда не вмешивался во внутриполитическую повестку США, не располагал финансовыми средствами, не получал и не раздавал какие-либо гранты".

В координационном совете констатировали, что "сложившаяся ситуация не только нарушает права соотечественников на поддержку связей с исторической родиной, но и создает неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине". "До получения разъяснения от официальных органов США о ситуации вокруг деятельности организаций российских соотечественников КСОРС не будет проводить никаких мероприятий <...>", - указывается в документе.

Информационный портал The Daily Beast ранее сообщил со ссылкой на источники, что ФБР США, занимающееся разбирательством в отношении КСОРС, опросило уже десятки связанных с этой структурой людей и провело обыски в домах и офисах. Согласно размещенной на портале версии, в спецслужбе не исключают, что КСОРС может использоваться российской стороной в качестве "мягкой силы" для распространения влияния. В ФБР на просьбу ТАСС уточнить, соответствуют ли действительности приведенные в публикации The Daily Beast утверждения, ответили: "У ФБР нет комментариев. Наша общая практика состоит в том, чтобы не подтверждать и не опровергать наличие каких-либо конкретных расследований".