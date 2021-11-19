Пожар произошел в лаборатории в инновационном центре "Сколково" - источник
09:32 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возгорание произошло в лаборатории инновационного центра "Сколково" в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Лаборатория загорелась в инновационном центре "Сколково", людей внутри нет", - сказал собеседник агентства.
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