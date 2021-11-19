Горбачев и Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации «Мемориала»

10:00 Источник: Эхо Москвы

Лауреаты Нобелевской премии мира экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать из суда иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (НКО, признанное иностранным агентом).

Дмитрий Муратов ранее рассказал, что «Мемориал» всеми силами пытается предотвратить повторение преступлений советского режима.

Ранее исполнительный директор «Международного Мемориала» (НКО, признанное иностранным агентом) Елена Жемкова посетовала, что наказание, которое требуют силовики, несоизмеримо с нарушением.

С текстом заявления нобелевских лауреатов можно ознакомиться на сайте «Горбачев-фонда». Организации «Международный мемориал» и «Мемориал» признаны российскими властями иностранными агентами. Эхо Москвы