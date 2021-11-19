Проект резолюции о непризнании Путина президентом после 2024 года внесен в Конгресс США
10:20 19.11.2021 Источник: Коммерсант.ru
В палату представителей конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 году. Если резолюцию примут, она будет носить рекомендательный характер.
Авторы пишут, что господин Путин находится у власти благодаря нарушениями при выборах, а его дальнейшее пребывание в должности – незаконно. Также нарушающими законы и международные обязательства России названы поправки в Конституцию 2020 года. Коммерсантъ
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