Ереван сообщил о гибели 6 своих военных в ходе боевых действий с Азербайджаном 16 ноября
10:32 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть армянских военнослужащих погибли 16 ноября в ходе боевых действий с азербайджанскими ВС на восточной границе Армении. Об этом в пятницу говорится в заявлении армянского Минобороны.
"В ходе боевых действий, развернувшихся 16 ноября на восточном направлении Армении в результате атаки азербайджанских ВС, у армянской стороны, по имеющейся на данный момент информации, есть 6 погибших", - отмечается в заявлении.
Как сообщает армянское военное ведомство, "при посредничестве российской стороны на данный момент идут интенсивные поиски пропавших без вести военных, а также ведутся переговоры для возвращения военнопленных". "По состоянию на 10:00 (09:00 мск) 19 ноября ситуация на армяно- азербайджанской границе относительно стабильная и контролируется вооруженными силами Армении", - говорится в заявлении армянского Минобороны.
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