Польские службы зафиксировали ночью несколько попыток массового пересечения границы - МО
11:00 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько попыток массового нелегального пересечения границы было зафиксировано в ночь на пятницу польскими службами. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала "Польсат".
По его словам, минувшая ночь не отличалась от предыдущих. "Было несколько таких попыток", - сказал министр, подчеркнув, что "это группы по несколько, несколько десятков человек".
Как утверждает Блащак, белорусские службы "руководят [мигрантами], подсказывают, проводят разведку, выбирают места, наиболее подходящие для штурма, и оснащают людей с Ближнего Востока разными предметами, которые они используют при форсировании границы".
"Две большие группы пытались силой пересечь границу - в одной было 500, а в другой - 50 иностранцев. Люди были агрессивны", - информировала в "Твиттере" погранохрана республики.
По ее данным, всего 18 ноября границу Польши из Белоруссии пытались пересечь 255 раз. "Сотрудники пограничной службы вынесли 45 постановлений о выезде с территории Польши", - сообщили пограничники.
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