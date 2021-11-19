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Польские службы зафиксировали ночью несколько попыток массового пересечения границы - МО

11:00 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько попыток массового нелегального пересечения границы было зафиксировано в ночь на пятницу польскими службами. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала "Польсат".

По его словам, минувшая ночь не отличалась от предыдущих. "Было несколько таких попыток", - сказал министр, подчеркнув, что "это группы по несколько, несколько десятков человек".

Как утверждает Блащак, белорусские службы "руководят [мигрантами], подсказывают, проводят разведку, выбирают места, наиболее подходящие для штурма, и оснащают людей с Ближнего Востока разными предметами, которые они используют при форсировании границы".

"Две большие группы пытались силой пересечь границу - в одной было 500, а в другой - 50 иностранцев. Люди были агрессивны", - информировала в "Твиттере" погранохрана республики.

По ее данным, всего 18 ноября границу Польши из Белоруссии пытались пересечь 255 раз. "Сотрудники пограничной службы вынесли 45 постановлений о выезде с территории Польши", - сообщили пограничники.

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