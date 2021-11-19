Порядка 30 млрд рублей направят из бюджета РФ на повышение МРОТ и прожиточного минимума
11:05 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 30 млрд рублей будет направлено на повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в 2022 году. Об этом в четверг заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей", - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что в проекте федерального бюджета на 2022 год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что, на его взгляд, недостаточно. Поэтому глава государства предложил на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тыс. 654 рублей в месяц, что на 1 тыс. рублей больше, чем сейчас.
Президент указал, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ - также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1 100 рублей. В итоге МРОТ в 2022 году составит 13 тыс. 890 рублей в месяц.
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