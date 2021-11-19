СК Белоруссии признал 65 человек потерпевшими в результате действий польских силовиков
12:00 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет (СК) Белоруссии признал потерпевшими от применения польскими силовиками спецсредств на границе 65 человек, в том числе гражданина России. Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель СК страны Дмитрий Гора.
"Уже только на сегодняшнее утро, как мне доложили, допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц. Это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин Российской Федерации, остальные - граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, женщины", - отметил глава следственного ведомства, слова которого приводит агентство БелТА.
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