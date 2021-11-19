В России зафиксировали 1 254 смерти из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
11:32 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 156, до 9 257 068. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 37 004, до 7 956 254. Это максимум за пандемию. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 254 против 1 251 днем ранее, до 261 589. Таким образом, третий день подряд в стране обновляется максимум по числу умерших из-за коронавируса. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,83%, следует из данных штаба.
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