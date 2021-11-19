0
0
122
НОВОСТИ

В России зафиксировали 1 254 смерти из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

11:32 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 156, до 9 257 068. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 37 004, до 7 956 254. Это максимум за пандемию. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 254 против 1 251 днем ранее, до 261 589. Таким образом, третий день подряд в стране обновляется максимум по числу умерших из-за коронавируса. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,83%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 19.11.2021
В Москве выявили 3 371 случай заражения коронавирусом за сутки
0
32
12:05 19.11.2021
Китай не позволит США манипулировать Олимпиадой и вмешиваться во внутренние дела КНР - МИД
0
66
12:00 19.11.2021
СК Белоруссии признал 65 человек потерпевшими в результате действий польских силовиков
0
75
11:52 19.11.2021
Атомный ледокол «Вайгач» завершает проводку каравана в восточном направлении
0
89
11:20 19.11.2021
В аппарате правительства РФ создан департамент проектной деятельности
0
145
11:05 19.11.2021
Порядка 30 млрд рублей направят из бюджета РФ на повышение МРОТ и прожиточного минимума
0
157
11:00 19.11.2021
Польские службы зафиксировали ночью несколько попыток массового пересечения границы - МО
0
166
10:32 19.11.2021
Ереван сообщил о гибели 6 своих военных в ходе боевых действий с Азербайджаном 16 ноября
0
193
10:30 19.11.2021
Сбер признан лучшим цифровым розничным банком в мире
0
217
10:20 19.11.2021
Проект резолюции о непризнании Путина президентом после 2024 года внесен в Конгресс США
0
525

Возврат к списку