Атомный ледокол «Вайгач» завершает проводку каравана в восточном направлении

11:52

Атомный ледокол «Вайгач» ФГУП «Атомфлот» (предприятие Госкорпорации «Росатом») 20 ноября завершит транзитную проводку для пяти теплоходов («UHL FUSION», «GOLDEN PEARL», «GOLDEN SUEK», «NORDIC QINNGUA», «NORDIC NULUUJAAK»), которые в районе мыса Дежнева продолжат движение без ледокольного сопровождения.

Далее ледокол проследует в порт Певек, для проводки в западном направлении каравана их трех судов («РЗК Константа», «Турухан», «Григорий Шелихов»), к которым в районе Новосибирских островов присоединятся «Селенга», «Kumpula», «Владимир Русанов», «Механик Пустошный» и «Северный проект».

Как отмечает генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка, «Впервые за последние семь лет процесс ледообразования в определенных районах акватории Севморпути начался на две недели раньше, но фактически уже с начала ноября на некоторых участках движение без ледокольной проводки невозможно. Несмотря на это, предприятие выполняет свои контрактные обязательства и обеспечивает безопасное мореплавание в акватории Севморпути».

На текущий момент в акватории СМП работают атомные ледоколы «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач», к ним в начале декабря присоединится атомоход «50 лет Победы», а следом - головной универсальный атомный ледокол «Арктика».

«Сегодня ледовая обстановка не позволяет обеспечивать проводки судов в составе караванов с запада на восток. Возможна только ледокольная проводка на буксире, для эффективного использования акватории Севморпути участникам судоходства необходимо уделить больше внимания выбору судов для работы в последние месяцы летне-осенней навигации и своевременно координировать деятельность со Штабом морских операций» - подчеркивает первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.