Китай не позволит США манипулировать Олимпиадой и вмешиваться во внутренние дела КНР - МИД

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти не позволят Вашингтону использовать Олимпиаду в Пекине для вмешательства во внутренние дела КНР. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Мы не позволим, чтобы внешние силы под каким-либо предлогом, в какой бы то ни было форме вмешивались во внутренние дела нашей страны, - заявил он на брифинге. - Соединенные Штаты клевещут на Китай, используя в качестве предлога якобы существующую расовую дискриминацию и принудительный труд в Синьцзяне. <…> Подобная политизация спорта ущемляет олимпийский дух".

Дипломат напомнил, что попытки отдельных американских политиков бойкотировать пекинскую зимнюю Олимпиаду ущемляют интересы спортсменов со всего мира. "Все обвинения американской стороны в адрес Китая в нарушении прав человека как по этому, так и по другим вопросам, не соответствуют действительности, они абсолютно не обоснованы", - добавил Чжао Лицзянь.

Как заявил в четверг президент США Джо Байден, Соединенные Штаты рассматривают вариант дипломатического бойкота предстоящей Олимпиады в Китае. По сведениям газеты "Вашингтон пост", американскому лидеру переданы соответствующие рекомендации, с которыми он может согласиться.

Призывы бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее озвучивали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

XXIV зимние Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.