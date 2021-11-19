В Москве выявили 3 371 случай заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 371 против 4 062 днем ранее, до 1 911 956. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 95 против 94 днем ранее. Всего в городе умерли 33 162 человека (1,73% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.