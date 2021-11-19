Киев находится в одном шаге от потери Донбасса - Климкин

12:32 Источник: Газета.Ru

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев находится в одном шаге от потери Донбасса, сообщает телеканал «1+1».

«Мы в очень опасной ситуации <...> Мы в шаге от того, чтоб начать терять Донбасс. Нам нужно говорить с нашими друзьями и говорить, что нам нужна новая стратегия, нам нужно говорить: этот «Минск» не работает. Он не будет работать, поскольку Путин готов идти дальше», — считает Климкин.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация гораздо более напряженная, чем весной 2021 года, когда также сообщалось, что российские подразделения якобы находятся на границе с Украиной.

«Сейчас реально геополитическая мясорубка может начать крутиться. И мы должны понять, а где мы в этой игре. И если мы не сделаем правильные ставки, то у нас есть реальная угроза, что нас в фарш перемелют», — резюмировал Климкин. Газета.Ru