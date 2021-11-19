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Собянин осмотрел новый Городской центр детской трансфузиологии в Морозовской больнице

12:37 19.11.2021

Московских педиатров с профессиональным праздником поздравил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения нового Городского центра детской трансфузиологии в Морозовской больнице.

«В Морозовской больнице, в главном медицинском детском центре нашего города открывается новый корпус трансфузиологии - единственный в нашей стране специализированный центр для детской крови, который дает возможность увеличения донорской крови, оборот ее, подготовку, в два раза, закрывая практически все потребности нашего города и выводя эту службу на новый качественный уровень, позволяя внедрять новые технологии, заниматься научными исследованиями», — сказал градоначальник.

Он также подчеркнул, что столица продолжает развивать детское здравоохранение: проводятся реконструкции детских поликлиник, строится ряд уникальных медицинских центров и заканчивается ремонт существующих корпусов, в том числе и в Морозовской больнице, и добавил, что что город продолжит улучшение материальной базы детских медицинских учреждений. «Так что я уверен, что детское здравоохранение Москвы получит новый качественный уровень», сказал Собянин.

Кроме того градоначальник поздравил детских врачей с Днем педиатра: «В Москве около 5 тыс. врачей, которые заняты в системе детского здравоохранения, и это, конечно, важнейшее направление медицины Москвы. Хотел выразить слова признательности от имени всех москвичей за вашу работу, за вашу заботу о маленьких москвичах, за профессиональный уровень, который вы показываете - достойный уровень работы».

Благодаря созданию Городского центра детской трансфузиологии в Морозовской больнице все акушерские и педиатрические стационары Москвы будут объединены в единую информационно-логистическую сеть, кроме того специалисты детской консультативной трансфузиологической бригады, работающей на базе центра, будут готовы в любое время выехать в акушерские и педиатрические стационары Москвы, сообщается в материале пресс-службы мэра и правительства Москвы.

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