В Кремле считают неприемлемыми инициативы, подобные проекту резолюции конгрессменов США

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает неприемлемыми инициативы, подобные проекту резолюции конгрессменов США с призывом не считать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 7 мая 2024 года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов. Мы считаем это вмешательством в наши дела и мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации. Ни одна другая страна мира, парламентарии ни одной страны мира не имеют никакого права претендовать на это", - сказал Песков.