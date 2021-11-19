В Кремле считают неприемлемыми инициативы, подобные проекту резолюции конгрессменов США
13:00 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль считает неприемлемыми инициативы, подобные проекту резолюции конгрессменов США с призывом не считать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 7 мая 2024 года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов. Мы считаем это вмешательством в наши дела и мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации. Ни одна другая страна мира, парламентарии ни одной страны мира не имеют никакого права претендовать на это", - сказал Песков.
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