ЕС решительно осуждает испытания РФ противоспутникового оружия - Боррель
13:05 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз решительно осуждает испытания противоспутникового оружия, проведенные Россией 15 ноября. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в пятницу в Брюсселе.
"Евросоюз решительно осуждает проведение Российской Федерацией испытания кинетического противоспутникового оружия прямого взлета против своего собственного спутника <...>, в результате которого он был уничтожен ракетой, как явный акт безответственного поведения в космическом пространстве", - утверждается в нем.
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