0
0
131
НОВОСТИ

ЕС решительно осуждает испытания РФ противоспутникового оружия - Боррель

13:05 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз решительно осуждает испытания противоспутникового оружия, проведенные Россией 15 ноября. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Евросоюз решительно осуждает проведение Российской Федерацией испытания кинетического противоспутникового оружия прямого взлета против своего собственного спутника <...>, в результате которого он был уничтожен ракетой, как явный акт безответственного поведения в космическом пространстве", - утверждается в нем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 19.11.2021
Ученица третьего класса ложно сообщила о вооруженном нападении на московскую школу
0
18
13:32 19.11.2021
Ядерное оружие США может попасть в Восточную Европу, если от него откажется Берлин - НАТО
0
85
13:30 19.11.2021
Цифровые технологии Сбера были представлены на Международном форуме северного экономического сотрудничества
0
76
13:20 19.11.2021
Саакашвили из тюрьмы обратился к США за защитой - Bloomberg
0
120
13:00 19.11.2021
В Кремле считают неприемлемыми инициативы, подобные проекту резолюции конгрессменов США
0
149
12:37 19.11.2021
Собянин осмотрел новый Городской центр детской трансфузиологии в Морозовской больнице
0
164
12:32 19.11.2021
Киев находится в одном шаге от потери Донбасса - Климкин
0
201
12:20 19.11.2021
В Москве выявили 3 371 случай заражения коронавирусом за сутки
0
160
12:05 19.11.2021
Китай не позволит США манипулировать Олимпиадой и вмешиваться во внутренние дела КНР - МИД
0
211
12:00 19.11.2021
СК Белоруссии признал 65 человек потерпевшими в результате действий польских силовиков
0
191

Возврат к списку