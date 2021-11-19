ЕС решительно осуждает испытания РФ противоспутникового оружия - Боррель

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз решительно осуждает испытания противоспутникового оружия, проведенные Россией 15 ноября. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Евросоюз решительно осуждает проведение Российской Федерацией испытания кинетического противоспутникового оружия прямого взлета против своего собственного спутника <...>, в результате которого он был уничтожен ракетой, как явный акт безответственного поведения в космическом пространстве", - утверждается в нем.