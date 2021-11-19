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Саакашвили из тюрьмы обратился к США за защитой - Bloomberg

13:20 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к властям США за помощью, сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на письмо политика.

"Если США не придут защитить меня, это будет страшным сигналом всем политикам и людям с прозападными взглядами [на территории бывшего СССР]", - заявил Саакашвили в письме, переданном через адвокатов в среду. В написанном от руки послании он утверждает, что подвергался насилию в тюрьме. Объявивший голодовку экс-президент сообщил, что власти Грузии не позволяют ему перевестись в обычную больницу из тюремной.

В четверг вечером во время встречи с адвокатами Саакашвили упал и потерял сознание. Позже врач тюремной больницы сообщила журналистам, что состояние бывшего президента удалось стабилизировать и все жизненные показатели на данный момент в норме.

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