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Ученица третьего класса ложно сообщила о вооруженном нападении на московскую школу

14:00 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Москвы проводит проверку по ложному сообщению о вооруженном нападении на школу, о котором сообщила ученица третьего класса. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступил телефонный звонок о том, что на школу № 283 на улице Грекова совершенно вооруженное нападение - якобы в дверь одного из классов стучит мужчина с оружием, а учитель закрыла в нем детей. Эта информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции, отследив вызов по геолокации, определили, что звонили из школы № 1468, находящейся на Нижегородской улице. Туда также направили наряд полиции, но вооруженных людей не оказалось и там. Вскоре удалось установить звонившего - это была ученица 3-го класса школы № 1468. В школе ее не оказалось, после чего полиция позвонила ее матери, которая пообещала прийти с дочерью в отделение для разбирательства. Начата доследственная проверка.

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