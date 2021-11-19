Цифровые технологии Сбера были представлены на Международном форуме северного экономического сотрудничества

13:30

В Сеуле состоялся Третий международный форум по северному экономическому сотрудничеству. Принимавшая в нем участие Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка, в своем выступлении она рассказала об инновациях в цифровой сфере, в том числе с применением ИИ, разработанных и успешно применяемых Сбером в различных экономических отраслях, благодаря чему клиенты банка получают полный спектр услуг в различных областях своей жизни, от здравоохранения до цифровых решений в области экологии до умного и безопасного города.

Также она отметила степень негативного воздействия человека на окружающую среду и подчеркнула важность построения компаниями своих бизнес-процессов на принципах устойчивого развития.



«Сбер — лидер технологической трансформации российской экономики, один из ведущих глобальных финансовых институтов — последовательно и безоговорочно придерживается принципов устойчивого развития и видит в этом основу гармоничного развития своей экосистемы. Достижение целей устойчивого развития, а также реализация крупных социальных проектов возможны только при постоянном диалоге и объединении усилий и компетенций ключевых игроков бизнеса, научных сообществ и государств. Уверена, сообща мы можем создавать новые подходы, включающие инновационные продукты и технологии, повышающие качество жизни людей, местных сообществ, и противостоять глобальным и локальным вызовам», — заявила Ольга Голодец.

