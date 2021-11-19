Четверо польских солдат получили ранения во время штурма границы мигрантами - погранохрана

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо польских военнослужащих получили ранения во время отражения штурма польско-белорусской границы мигрантами минувшей ночью. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

"Вчера имели место две больших попытки силового пересечения границы", - сказала она и подчеркнула, что в одной из них принимали участие 500 человек. "Кто-то из группы использовал слезоточивый газ", - информировала Михальская и подчеркнула, что в польских силовиков бросали камнями, их также ослепляли лазерами.

"В результате этих действий пострадали 4 солдата. Это мелкие повреждения из-за удара брошенными камнями", - указала она.