Четверо польских солдат получили ранения во время штурма границы мигрантами - погранохрана
14:12 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверо польских военнослужащих получили ранения во время отражения штурма польско-белорусской границы мигрантами минувшей ночью. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.
"Вчера имели место две больших попытки силового пересечения границы", - сказала она и подчеркнула, что в одной из них принимали участие 500 человек. "Кто-то из группы использовал слезоточивый газ", - информировала Михальская и подчеркнула, что в польских силовиков бросали камнями, их также ослепляли лазерами.
"В результате этих действий пострадали 4 солдата. Это мелкие повреждения из-за удара брошенными камнями", - указала она.
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